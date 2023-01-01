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Масштабная программа по привлечению высококвалифицированных специалистов в новые скоропомощные комплексы Москвы.
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москва готовится к открытию 6 скоропомощных КОМПЛЕКСОВ на базе ведущих клиник

  • ГКБ им. В.В. Вересаева
  • ГКБ №15 им. О.М. Филатова
  • ГКБ им. В.М. Буянова
  • ГКБ им. С.П. Боткина
  • ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
  • НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Пройди открытый отбор
попади в команду

Достойная
зарплата
Профессиональный
рост
Cильные
наставники
Современные
технологии
вступить в команду
2000
вакансий
>30
ДОЛЖНОСТЕЙ
Врачи
  • Врач - акушер - гинеколог
  • Врач - анестезиолог - реаниматолог
  • Врач - кардиолог
  • Врач - невролог
  • Врач - нейрохирург
  • Врач - сердечно - сосудистый хирург
  • Врач - терапевт
  • Врач - травматолог - ортопед
  • Врач - хирург
  • Врач - эндоскопист
  • Врач клинической лабораторной диагностики
  • Врач ультразвуковой диагностики
  • Врач функциональной диагностики
  • Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
  • Врач - рентгенолог
  • Врач - трансфузиолог
Средний медицинский
персонал
  • Медицинская сестра
  • Медицинская сестра стерилизационной
  • Медицинская сестра - анестезист
  • Операционная медицинская сестра
  • Медицинская сестра кабинета эндоскопии
  • Лабораторный медицинский техник
  • Рентгенолаборант
Немедицинский
персонал
  • Администратор (инкассатор)
  • Администратор (сопровождение)
  • Администратор (транспортная служба)
  • Администратор в регистратуре
  • Буфетчик
  • Гардеробщик
  • Дезинфектор
  • Кастелянша
  • Кладовщик (прием и хранение вещей)
  • Помощник по уходу
  • Уборщик

Как попасть в команду

1
Подача заявки
Первичная проверка на соответствие выбранной должности

При заполнении анкеты сообщите данные об образовании, опыте работы и иные сведения профессионального характера.

ВАЖНО! Указанные Вами данные должны соответствовать требованиям к выбранной должности

В течение месяца все соискатели будут уведомлены о результатах проверки анкет.

В случае возникновения дополнительных вопросов позвоните на «горячую линию» +74991440031

2
Телефонное интервью
Первичная оценка навыков соискателя

В случае соответствия Вашей анкеты предъявляемым к должности требованиям - мы пригласим Вас на телефонное интервью.

В ходе разговора специалисты Кадрового центра уточнят Ваш профессиональный опыт, навыки и личностные компетенции.

Дата и время преведения интервью будут назначены заблаговременно.

3
Проверка профессиональных навыков
Очная проверка теоретических знаний, практических навыков и клинического мышления

При успешном прохождении предыдущих этапов кандидаты

приглашаются на оценочные мероприятия. Дата и время

проведения – согласуются заблаговременно.

Процедура оценки состоит из следующих этапов:

Компьютерное тестирование
  • Проверка у кандидатов теоретических знаний по выбранной должности
  • 140 вопросов - 3 часа на ответы.
Оценка практических навыков
  • Проводится на площадках Кадрового центра и Медицинского колледжа №7 Департамента здравоохранения Москвы с использованием симуляционного и медицинского оборудования.
Решение ситуационных задач
  • Разбор случаев из реальной клинической практики. Проверяются способности кандидата принимать правильные решения, определять оптимальный порядок действий. При этом кандидат должен обосновать свои решения и действия.
4
Очное собеседование
Встреча с представителями выбранного скоропомощного стационара

Оцениваются профессиональные навыки кандидата, в соответствии с профилем должности, и личностные качества: коммуникативность, командность, стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения.

В интервью будут включены ситуационные вопросы, позволяющие определить поведение кандидата в различных ситуациях.

5
Выездная экскурсия
Посещение многопрофильной клиники, на базе которой открывается скоропомощной комплекс

На данном этапе кандидат посетит ведущую клинику Москвы. В ходе экскурсии кандидат познакомится с работой клиники, ее основных подразделений, в том числе задействованных в скоропомощном комплексе.

В рамках этого мероприятия кандидат получит возможность ознакомиться с оснащением клиники, встретиться с коллективом, задать интересующие вопросы, в том числе касающиеся особенностей оказания медицинской помощи, алгоритмов работы и взаимодействия внутри команды.

По итогам прохождения практикума в течение 1 недели кандидат получает информационное письмо о прохождении данного этапа.

6
Уникальная программа обучения и трудоустройство
Всех кандидатов, успешно прошедших предыдущие этапы, ожидают уникальные программы обучения, включающие в себя отработку как узкопрофессиональных навыков, так и алгоритмов оказания экстренной медицинской помощи на специально созданном тренировочном полигоне, имитирующем реальные условия скоропомощного комплекса
Подробная информация о программе обучения будет доступна с 6 сентября.
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НОВЫЕ СКОРОПОМОЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Приём первых пациентов уже в начале 2023 года!

Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени В.В. Вересаева

ул. Лобненская, вл. 10
Открытие – январь 2023 года.
подробнее

Скоропомощной комплекс на базе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского

Большая Сухаревская площадь, д. 3
Открытие – январь 2023 года.
подробнее

Скоропомощной комплекс на базе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова

ул. Вешняковская, д. 23
Открытие – первое полугодие 2023 года.
подробнее

Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени С.П. Боткина

2-й Боткинский проезд, д. 5
Открытие – первое полугодие 2023 года.
подробнее

Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени В.М. Буянова (ЮАО, район Царицыно)

ул. Бакинская, д. 26
Открытие – второе полугодие 2023 года.
подробнее

Скоропомощной комплекс на базе ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова

Ленинский проспект, д. 10, корп. 7
Открытие – второе полугодие 2023 года.
подробнее
>100
тыс. кв.м
новых скоропомощных стационаров
~1500
пациентов
в сутки
>600
коек
из которых половина – реанимационные
60
высокотехнологичных операционных

НОВЫЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Единые медицинские
алгоритмы

Четкий алгоритм действий

каждого медработника по всем случаям экстренной помощи

Единые стандарты объемов, сроков, последовательности

диагностических процедур и манипуляций

Высокий
профессионализм
в командной работе

Единые высокие требования

к компетенциям сотрудников

Мультидисциплинарный подход — оказание помощи специалистами различных профилей

Стандарт комплексной образовательной программы

Единый стандарт
оснащения
оборудованием

> 10 000 единиц новейшей медицинской техники для скоропомощных комплексов

~ 60 высокотехнологичных операционных, в т.ч. уникальные гибридные

Передовые
цифровые решения

Цифровая интеграция с экстренными медицинскими службами и городскими медорганизациями

Все медицинские данные в электронном виде с доступом врача онлайн 24/7, до прибытия скорой

Оперативная цифровая оценка состояния пациента («триаж»)

Применение технологий искусственного интеллекта и телемедицины

Стандарт организации
скоропомощных
комплексов

ТРИАЖ − распределение пациентов по функциональным зонам в зависимости от тяжести состояния («красная», «желтая», «зеленая»)

Концепция «врач к пациенту»

Интуитивно понятная навигация

Планировка с учетом медицинской логистики

Комфортные открытые пространства

В центре внимания –
человек

Поддержка пациентов и родственников социальными координаторами

Современные протоколы обезболивания

Психологическая помощь

Колл-центр для родственников

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ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ СКОРОПОМОЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКВЫ - ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ? ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН?

Строительство шести стационарных скоропомощных комплексов на базе ряда крупнейших стационаров столицы является результатом внедрения в Москве нового стандарта экстренной медицинской помощи. Он предусматривает как создание новой инфраструктуры, так и качество оснащения скоропомощных комплексов, реализацию четких алгоритмов по каждому экстренному случаю и уникальную программу обучения персонала.

ВСЕ ЛИ ЗАЯВКИ РАССМАТРИВАЮТСЯ?

Все заявки будут в обязательном порядке рассмотрены. О результатах рассмотрения Вас проинформируют письмом на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО МЕНЯ ПРИМУТ НА РАБОТУ?

Каждому кандидату, успешно прошедшему все этапы отбора, предоставляется гарантийное письмо от работодателя о трудоустройстве в выбранный им стационарный скоропомощной комплекс.

БУДЕТ ЛИ ЗА МНОЙ СОХРАНЕНО МЕСТО РАБОТЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МНОЙ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР?

Сохранение заработной платы и места работы на период прохождения оценочных процедур и других мероприятий, требующих личного присутствия кандидата, решается по договоренности с его работодателем. В случае успешного прохождения отбора и принятия положительного решения о трудоустройстве в стационарный скоропомощной комплекс кандидату выдается гарантийное письмо, подтверждающее его дальнейшее трудоустройство.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ ЖИЛЬЕ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ?

Нет, не предоставляется.

горячая линия

+7 (499) 144 00 31

Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы

Успенский пер., д.8