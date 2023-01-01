москва готовится к открытию 6 скоропомощных КОМПЛЕКСОВ на базе ведущих клиник

На данном этапе кандидат посетит ведущую клинику Москвы. В ходе экскурсии кандидат познакомится с работой клиники, ее основных подразделений, в том числе задействованных в скоропомощном комплексе.

В рамках этого мероприятия кандидат получит возможность ознакомиться с оснащением клиники, встретиться с коллективом, задать интересующие вопросы, в том числе касающиеся особенностей оказания медицинской помощи, алгоритмов работы и взаимодействия внутри команды.

По итогам прохождения практикума в течение 1 недели кандидат получает информационное письмо о прохождении данного этапа.