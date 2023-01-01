москва готовится к открытию 6 скоропомощных КОМПЛЕКСОВ на базе ведущих клиник
- ГКБ им. В.В. Вересаева
- ГКБ №15 им. О.М. Филатова
- ГКБ им. В.М. Буянова
- ГКБ им. С.П. Боткина
- ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
- НИИ СП им. Н.В. Склифосовского
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рост
наставники
технологии
- Врач - акушер - гинеколог
- Врач - анестезиолог - реаниматолог
- Врач - кардиолог
- Врач - невролог
- Врач - нейрохирург
- Врач - сердечно - сосудистый хирург
- Врач - терапевт
- Врач - травматолог - ортопед
- Врач - хирург
- Врач - эндоскопист
- Врач клинической лабораторной диагностики
- Врач ультразвуковой диагностики
- Врач функциональной диагностики
- Врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению
- Врач - рентгенолог
- Врач - трансфузиолог
персонал
- Медицинская сестра
- Медицинская сестра стерилизационной
- Медицинская сестра - анестезист
- Операционная медицинская сестра
- Медицинская сестра кабинета эндоскопии
- Лабораторный медицинский техник
- Рентгенолаборант
персонал
- Администратор (инкассатор)
- Администратор (сопровождение)
- Администратор (транспортная служба)
- Администратор в регистратуре
- Буфетчик
- Гардеробщик
- Дезинфектор
- Кастелянша
- Кладовщик (прием и хранение вещей)
- Помощник по уходу
- Уборщик
Как попасть в команду
При заполнении анкеты сообщите данные об образовании, опыте работы и иные сведения профессионального характера.
ВАЖНО! Указанные Вами данные должны соответствовать требованиям к выбранной должности
В течение месяца все соискатели будут уведомлены о результатах проверки анкет.
В случае возникновения дополнительных вопросов позвоните на «горячую линию» +74991440031
В случае соответствия Вашей анкеты предъявляемым к должности требованиям - мы пригласим Вас на телефонное интервью.
В ходе разговора специалисты Кадрового центра уточнят Ваш профессиональный опыт, навыки и личностные компетенции.
Дата и время преведения интервью будут назначены заблаговременно.
При успешном прохождении предыдущих этапов кандидаты
приглашаются на оценочные мероприятия. Дата и время
проведения – согласуются заблаговременно.
Процедура оценки состоит из следующих этапов:
- Проверка у кандидатов теоретических знаний по выбранной должности
- 140 вопросов - 3 часа на ответы.
- Проводится на площадках Кадрового центра и Медицинского колледжа №7 Департамента здравоохранения Москвы с использованием симуляционного и медицинского оборудования.
- Разбор случаев из реальной клинической практики. Проверяются способности кандидата принимать правильные решения, определять оптимальный порядок действий. При этом кандидат должен обосновать свои решения и действия.
Оцениваются профессиональные навыки кандидата, в соответствии с профилем должности, и личностные качества: коммуникативность, командность, стрессоустойчивость, способность быстро принимать решения.
В интервью будут включены ситуационные вопросы, позволяющие определить поведение кандидата в различных ситуациях.
На данном этапе кандидат посетит ведущую клинику Москвы. В ходе экскурсии кандидат познакомится с работой клиники, ее основных подразделений, в том числе задействованных в скоропомощном комплексе.
В рамках этого мероприятия кандидат получит возможность ознакомиться с оснащением клиники, встретиться с коллективом, задать интересующие вопросы, в том числе касающиеся особенностей оказания медицинской помощи, алгоритмов работы и взаимодействия внутри команды.
По итогам прохождения практикума в течение 1 недели кандидат получает информационное письмо о прохождении данного этапа.
НОВЫЕ СКОРОПОМОЩНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени В.В. Вересаева
Скоропомощной комплекс на базе НИИ СП имени Н.В. Склифосовского
Скоропомощной комплекс на базе ГКБ № 15 имени О.М. Филатова
Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени С.П. Боткина
Скоропомощной комплекс на базе ГКБ имени В.М. Буянова (ЮАО, район Царицыно)
Скоропомощной комплекс на базе ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова
НОВЫЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
алгоритмы
Четкий алгоритм действий
каждого медработника по всем случаям экстренной помощи
Единые стандарты объемов, сроков, последовательности
диагностических процедур и манипуляций
профессионализм
в командной работе
Единые высокие требования
к компетенциям сотрудников
Мультидисциплинарный подход — оказание помощи специалистами различных профилей
Стандарт комплексной образовательной программы
оснащения
оборудованием
> 10 000 единиц новейшей медицинской техники для скоропомощных комплексов
~ 60 высокотехнологичных операционных, в т.ч. уникальные гибридные
цифровые решения
Цифровая интеграция с экстренными медицинскими службами и городскими медорганизациями
Все медицинские данные в электронном виде с доступом врача онлайн 24/7, до прибытия скорой
Оперативная цифровая оценка состояния пациента («триаж»)
Применение технологий искусственного интеллекта и телемедицины
скоропомощных
комплексов
ТРИАЖ − распределение пациентов по функциональным зонам в зависимости от тяжести состояния («красная», «желтая», «зеленая»)
Концепция «врач к пациенту»
Интуитивно понятная навигация
Планировка с учетом медицинской логистики
Комфортные открытые пространства
человек
Поддержка пациентов и родственников социальными координаторами
Современные протоколы обезболивания
Психологическая помощь
Колл-центр для родственников
ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ
Строительство шести стационарных скоропомощных комплексов на базе ряда крупнейших стационаров столицы является результатом внедрения в Москве нового стандарта экстренной медицинской помощи. Он предусматривает как создание новой инфраструктуры, так и качество оснащения скоропомощных комплексов, реализацию четких алгоритмов по каждому экстренному случаю и уникальную программу обучения персонала.
Все заявки будут в обязательном порядке рассмотрены. О результатах рассмотрения Вас проинформируют письмом на адрес электронной почты, указанный при заполнении заявки.
Каждому кандидату, успешно прошедшему все этапы отбора, предоставляется гарантийное письмо от работодателя о трудоустройстве в выбранный им стационарный скоропомощной комплекс.
Сохранение заработной платы и места работы на период прохождения оценочных процедур и других мероприятий, требующих личного присутствия кандидата, решается по договоренности с его работодателем. В случае успешного прохождения отбора и принятия положительного решения о трудоустройстве в стационарный скоропомощной комплекс кандидату выдается гарантийное письмо, подтверждающее его дальнейшее трудоустройство.
Нет, не предоставляется.
горячая линия
Кадровый центр Департамента здравоохранения города Москвы
Успенский пер., д.8